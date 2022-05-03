Çin'in Guangxi Bölgesindeki Bir Köyde Yaşayan Kadınların Uzun ve Parlak Saçlarının Sırrını Öğrenin - Haberler

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Çin'in Guangxi Bölgesindeki Bir Köyde Yaşayan Kadınların Uzun ve Parlak Saçlarının Sırrını Öğrenin

Xinhua - Güncel
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Çin'in Guangxi Bölgesindeki Bir Köyde Yaşayan Kadınların Uzun ve Parlak Saçlarının Sırrını Öğrenin

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Rongshui'ye bağlı Wuying Miao Köyü'nde bir saç yıkama festivali gerçekleştirildi.

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Rongshui'ye bağlı Wuying Miao Köyü'nde bir saç yıkama festivali gerçekleştirildi.

Buralı kadınlar, geleneksel olarak saçlarını uzatıyor.

Saçlarını yıkamak için de fermente pirinç suyu (pirinçlerin yıkandığı su) kullanıyorlar.

Bu doğal şampuan saçlarını sağlıklı, yumuşak ve parlak yapıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanning'den bildiriyor

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Pirinç, su, Güncel, Haberler

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