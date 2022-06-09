Çin'in Guangxi Bölgesinde Yağmurun Yol Açtığı Toprak Kaymaları Nedeniyle 7 Kişi Hayatını Kaybetti - Haberler

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Çin'in Guangxi Bölgesinde Yağmurun Yol Açtığı Toprak Kaymaları Nedeniyle 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Xinhua - Güncel
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Çin'in Guangxi Bölgesinde Yağmurun Yol Açtığı Toprak Kaymaları Nedeniyle 7 Kişi Hayatını Kaybetti

NANNİNG, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki yerel yetkililerin açıklamalarına göre, bölgede Perşembe günü yağmur nedeniyle meydana gelen toprak kaymalarında yedi kişi öldü, bir kişi kayboldu.

NANNİNG, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki yerel yetkililerin açıklamalarına göre, bölgede Perşembe günü yağmur nedeniyle meydana gelen toprak kaymalarında yedi kişi öldü, bir kişi kayboldu. Guangxi'nin Beiliu kentinde Perşembe günü aşırı yağışlar sonucu dağ yamaçları çökerken, oluşan toprak kaymaları Dacun, Gaotang, Daluodong ve Yangdao köylerini vurdu. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

Xinhua / Güncel

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