Çin'in Guangxi Bölgesinde Tarih Öncesi Döneme Ait Yılan Fosilleri Bulundu

Çin'in güneyinde alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde yer alan Zuojiang havzasında 6 bin yıl öncesine ait yılan iskeleti kemikleri bulundu.

Çinli araştırmacılar bulgularını yakın zamanda Historical Biology dergisinde yayınladı.

Guangxi Arkeolojik Koruma ve Araştırma Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olan Yang Qingping'in gözetimindeki bir ekip, 2013'ten 2015'e kadar Zuojiang havzasında kazılar gerçekleştirdi ve birden fazla Neolitik alanı ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, Baojianshan bölgesi ve Dawan bölgesinde bulunan yılan kalıntılarını inceledikten sonra, fosil kalıntılarının piton, kral kobra ve elaphe moellendorffi türlerine ait olduğu sonucuna vardı.

Antik pitonun en büyük omurga parçasını ölçen araştırmacılar, canlının uzunluğunun en az 4,58 metre olduğunu söyledi.

Bu, önceki rekor olan 3,56 metre ile karşılaştırıldığında, Çin'de bulunan en büyük antik piton olarak kayıtlara geçti.

SES (Çince): YANG QINGPING, Guangxi Koruma ve Arkeoloji Araştırma Enstitüsü'nde araştırma görevlisi

"Yılan kemiklerinde yer alan yanık izlerine bakılırsa, Zuojiang havzasında yaşayanların ataları Neolitik Çağ'da yılan avlamayı içeren bir yaşam tarzına sahipti. Bu da bölgedeki insanların yılan avlamaya 6.000 yıl önce başladığını kanıtlıyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Nanning kentinden bildiriyor.

(XHTV)