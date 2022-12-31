Çin'in Guangxi Bölgesinde Köprü Üzerindeki Bulut Denizinin Muhteşem Manzarası Güncel Haberler Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde inşa edilmekte olan büyük bir köprünün üzerindeki muhteşem bulut denizi masalsı bir görüntü oluşturdu. Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde inşa edilmekte olan büyük bir köprünün üzerindeki muhteşem bulut denizi masalsı bir görüntü oluşturdu. Qianjiang Nehri üzerindeki eğik askılı köprü 1.339 metre uzunluğunda ve 618 metre ana açıklığa sahip. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanning'den bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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