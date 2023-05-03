Çin'in Guangxi Bölgesinde Dağ Tepesine Kurulu Havalimanında Yılın İlk Çeyreğinde Yolcu Trafiği Arttı

Çin'in Guangxi eyaletindeki bir dağın tepesinde bulunan Hechi Havalimanı'nın yolcu trafiği, bu yılın ilk çeyreğinde güçlü bir artış kaydetti.

Çin'in Guangxi eyaletindeki bir dağın tepesinde bulunan Hechi Havalimanı'nın yolcu trafiği, bu yılın ilk çeyreğinde güçlü bir artış kaydetti.

677 metre irtifaya sahip Hechi Havalimanı, Guangxi'nin en yüksek havalimanı konumunda.

Bu yılın ilk çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre havalimanının sefer sayısı yüzde 118, yolcu trafiği ise yüzde 226,79 artış gösterdi.

Havalimanının pisti 2.200 metre uzunluğa ve 45 metre genişliğe sahip.

2014'ün Ağustos ayında trafiğe açılan havalimanı, şimdilik üç hatta uçuş gerçekleştiriyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanning'den bildiriyor.(XHTV)