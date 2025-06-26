Çin'in Guangxi Bölgesi'nde Şiddetli Yağışlar Sel ve Kurtarma Çalışmalarını Başlattı
Güney Çin'de, Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde meydana gelen yoğun yağışlar, birçok bölgede su baskınlarına neden oldu. Yerel yetkililer, sel kontrolü ve kurtarma çalışmalarını hızlandırdı.
LİUZHOU, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde yerel yetkililer, günlerdir süren şiddetli yağışların bölgenin birçok yerinde su baskınlarına yol açması üzerine sel kontrol ve kurtarma çalışmalarını hızlandırdı.
Kaynak: Xinhua / Güncel