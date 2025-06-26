Çin'in Guangxi Bölgesi'nde Şiddetli Yağışlar Sel ve Kurtarma Çalışmalarını Başlattı

Çin'in Guangxi Bölgesi'nde Şiddetli Yağışlar Sel ve Kurtarma Çalışmalarını Başlattı
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Güney Çin'de, Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde meydana gelen yoğun yağışlar, birçok bölgede su baskınlarına neden oldu. Yerel yetkililer, sel kontrolü ve kurtarma çalışmalarını hızlandırdı.

LİUZHOU, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde yerel yetkililer, günlerdir süren şiddetli yağışların bölgenin birçok yerinde su baskınlarına yol açması üzerine sel kontrol ve kurtarma çalışmalarını hızlandırdı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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