Çin'in Guangdong Eyaletinin Dış Ticareti İlk Dokuz Ayda Artış Kaydetti

GUANGZHOU, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangzhou eyaleti gümrüklerinin yayınladığı istatistikler, eyaletin dış ticaretinin 2022 yılının ilk üç çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artışla 6,1 trilyon yuana (yaklaşık 850,8 milyar ABD doları) yükseldiğini gösterdi.

GUANGZHOU, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangzhou eyaleti gümrüklerinin yayınladığı istatistikler, eyaletin dış ticaretinin 2022 yılının ilk üç çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artışla 6,1 trilyon yuana (yaklaşık 850,8 milyar ABD doları) yükseldiğini gösterdi.

Guangdong Gümrükleri'ne göre, eyaletin ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artışla 3,89 trilyon yuana çıkarken, ithalatı ise yüzde 5,6 düşüşle 2,21 trilyon yuan oldu.

Ocak-Eylül döneminde, eyaletin ithalat ve ihracatının, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,7 artışla 969,6 milyar yuana çıktığı Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), Guangdong'un en büyük ticari partneri olmayı sürdürdü.

Bu dönemde mekanik ve elektrikli ürünlerinin yanı sıra emek yoğun ürünlerin ihracatı hızla büyüyen Guangdong'un tarım ürünleri ve ham petrol ithalatında da artış görüldü.