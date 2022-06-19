Çin'in Guangdong eyaletini fırtına vurdu
AA - Güncel
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Çin'in Guangdong eyaletinin Foshan kentinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bazı dükkanlar ve araçlarda maddi hasar meydana gelirken, ağaçlar da devrildi.
Çin'in Guangdong eyaletinin Foshan kentinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bazı dükkanlar ve araçlarda maddi hasar meydana gelirken, ağaçlar da devrildi. Sabah saatlerinde Nanhai ilçesinde etkili olan hortum da ev ve iş yerlerine zarar verdi.
AA / Güncel