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Çin'in Guangdong Eyaletinde Yeni Bir Hamam Böceği Türü Keşfedildi

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Çin'in Guangdong Eyaletinde Yeni Bir Hamam Böceği Türü Keşfedildi

GUANGZHOU, 16 Kasım (Xinhua) -- Bu tarihsiz fotoğrafta, Latindia familyasından olduğu ortaya çıkan yeni bir tür hamam böceği görülüyor.

GUANGZHOU, 16 Kasım (Xinhua) -- Bu tarihsiz fotoğrafta, Latindia familyasından olduğu ortaya çıkan yeni bir tür hamam böceği görülüyor. Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletindeki gümrük yetkilileri, Güney Amerika'dan gelen bir kütük sevkiyatında keşfedilen hamam böceğinin yeni bir tür olduğunu açıkladı.

Zhongshan kentinin Zhongshan Limanı'ndaki gümrük ofisi, geçen yıl Mayıs ayında Fransız Guyanası'ndan ithal edilen kütükleri incelerken hamam böceğine benzer bir böcek bulduğunu bildirdi.

Yetkililer, DNA ve morfolojik tanımlama yoluyla böceğin mevcut herhangi bir hamam böceği kaydıyla eşleşmediğini belirledi. Daha fazla araştırmayla, bunun Latindia familyasından daha önce belgelenmemiş bir tür olduğu teyit edildi. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Guangdong Güncel Haberler

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