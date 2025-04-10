Çin'in Guangdong Eyaletinde Endüstriyel Robot Üretimi Artıyor

SHENZHEN, 9 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin endüstriyel robot üretimi 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 31,2 artışla 240.000 adedi aştı.

Guangdong Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Departmanı'na göre, bu performans eyaleti Çin'de endüstriyel robot üretiminde beşinci kez üst üste lider konuma taşıdı.