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Çin'in Guangdong Eyaletinde Endüstriyel Robot Üretimi Artıyor

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2024 yılında Guangdong eyaletinde endüstriyel robot üretimi bir önceki yıla göre yüzde 31,2 artışla 240.000 adedi geçti. Bu performans, eyaletin beşinci kez üst üste Çin'de lider konumda olmasını sağladı.

SHENZHEN, 9 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin endüstriyel robot üretimi 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 31,2 artışla 240.000 adedi aştı.

Guangdong Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Departmanı'na göre, bu performans eyaleti Çin'de endüstriyel robot üretiminde beşinci kez üst üste lider konuma taşıdı.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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