Çin'in Guangdong Eyaleti'nde Ocak-Ekim Döneminde Dış Ticaret Büyüdü

Çin'in güneyindeki Guangdong Eyaleti'ne bağlı Foshan'daki bir şirkette elektrikli su ısıtıcılarının üretim hattında çalışan işçiler, 30 Eylül 2022. (Fotoğraf: Huang Guobao/Xinhua)

GUANGZHOU, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin'de üretimin merkezi ve ülkenin önde gelen dış ticaret oyuncusu Guangdong Eyaleti'nin gümrük yetkililerinin bildirdiğine göre eyaletin yılın ilk 10 ayındaki dış ticareti geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 artışla toplam 6,83 trilyon yuana (yaklaşık 966,7 milyar ABD doları) ulaştı.

Guangdong'un ihracatı yıllık bazda yüzde 6,8 artışla 4,39 trilyon yuan olurken, ithalatı yüzde 5,9 düşüşle 2,44 trilyon yuan oldu.

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), Guangdong'un en büyük ticaret ortağı olmaya devam ediyor. Ocak'tan Ekim'e kadar, eyaletin ASEAN ile ithalat ve ihracatı yüzde 10 artışla 1,1 trilyon yuan oldu.

Bu dönemde, Guangdong'un ABD ile ticareti yıllık yüzde 8,6, Avrupa Birliği ile ticareti ise yıllık yüzde 8,2 arttı.

Yılın ilk 10 ayında mekanik ve elektrik ürünleri ihracatı yüzde 3,6 artarak eyaletin toplam ihracat değerinin yüzde 66,6'sını oluşturdu. Güneş pili ihracatı yüzde 37,1, lityum-iyon pil ihracatı yüzde 47,8 arttı ve elektrikli insanlı araç ihracatı ise neredeyse üç katına çıktı.

Guangdong'un tarım ürünleri ithalatı yüzde 12,6, tahıl ithalatı yüzde 27 ve su ürünleri ithalatı yüzde 44,2 arttı.