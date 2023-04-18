Çin'in Gsyih'si İlk Çeyrekte Yıllık Yüzde 4,5 Arttı

BEİJİNG, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun Salı günü yayımladığı verilere göre, Çin'in gayri safi yurt içi hasılası (GSYİH) 2023'ün ilk çeyreğinde yıllık yüzde 4,5 arttı.

Önceki çeyreğe göreyse Çin'in GSYİH'si yılın ilk üç ayında yüzde 2,2 büyüdü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu Sözcüsü Fu Linghui düzenlenen basın toplantısında, "Çin'in ulusal ekonomisi bu yıla iyi bir başlangıç yaptı ve piyasa beklentilerinde önemli bir iyileşme görüldü" dedi.

Çin'in GSYİH'si 2022'de yıllık yüzde 3 ve geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllık yüzde 2,9 büyümüştü.