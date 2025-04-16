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Çin'in GSYİH'sı 2025'in İlk Çeyreğinde Yüzde 5,4 Arttı

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Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası, 2025'in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artarak 31,8758 trilyon yuana (yaklaşık 4,42 trilyon ABD doları) ulaştı. Ekonomi, çeyrek bazında ise yüzde 1,2 büyüme kaydetti.

BEİJİNG, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH) 2025'in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 arttı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun çarşamba günü açıkladığı verilere göre ülkenin GSYİH'si söz konusu dönemde 31,8758 trilyon yuana (yaklaşık 4,42 trilyon ABD doları) ulaştı.

Çeyrek bazında bakıldığında ekonomi ilk üç ayda yüzde 1,2 büyüme kaydetti.

Geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre yüzde 5 GSYİH büyümesi gerçekleştiren Çin, 2025'te yüzde 5 civarında yıllık ekonomik büyüme hedefliyor.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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