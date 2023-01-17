Çin'in Gsyih'si 2022'de 121 Trilyon Yuanı Aştı

BEİJİNG, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin ekonomisi, pandemide yaşanan yeni dalgalar ve karmaşık dış ortamın neden olduğu zorluklara rağmen 2022'de istikrarlı bir büyüme sergiledi.

BEİJİNG, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin ekonomisi, pandemide yaşanan yeni dalgalar ve karmaşık dış ortamın neden olduğu zorluklara rağmen 2022'de istikrarlı bir büyüme sergiledi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) Salı günü yaptığı açıklamada, ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) 2022'de yıllık yüzde 3 büyüyerek 121,0207 trilyon yuan (yaklaşık 17,95 trilyon ABD doları) ile rekor seviyeye ulaştığını bildirdi.

Dördüncü çeyrekte ülkenin GSYİH'si geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artış gösterdi.

Konuya ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan NBS Başkanı Kang Yi, "Ulusal ekonomi aşağı yönlü baskılara rağmen gelişmeye devam etti, ekonomik üretim yeni bir seviyeye ulaştı, istihdam ve fiyatlar genel olarak sabit kaldı, halkın yaşantısı sürekli iyileşti, yüksek kaliteli kalkınmada yeni başarılar elde edildi ve genel ekonomik ve sosyal kalkınma istikrarlı ve sağlıklıydı" diye konuştu.

Öte yandan uluslararası durumun halen karmaşıklığını ve ciddiyetini koruduğunu ve talep daralması, arz şokları ve zayıflayan beklentiler şeklindeki yerel üçlü baskının halen devam ettiğini kaydeden Kang, iç ekonomik toparlanmanın temelinin sağlam olmadığını vurguladı.

Kang, Çin'in, ekonomik istikrarı birinci öncelik haline getireceğini ve bu yıl istikrarı sağlarken ilerlemeyi de devam ettireceğini söyledi.