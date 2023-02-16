Çin'in Gönderdiği Yeni İnsani Yardım Malzemeleri Suriye'ye Ulaştı

Türkiye ve Suriye'de geçen hafta meydana gelen şiddetli depremlerin ardından Çin'in Suriye'ye destek için gönderdiği insani yardımı taşıyan uçak Çarşamba günü Suriye'nin başkenti Şam'a iniş yaptı.

Türkiye ve Suriye'de geçen hafta meydana gelen şiddetli depremlerin ardından Çin'in Suriye'ye destek için gönderdiği insani yardımı taşıyan uçak Çarşamba günü Suriye'nin başkenti Şam'a iniş yaptı.

Çin'in Suriye Büyükelçisi Shi Hongwei ve Suriye Yerel Yönetim ve Çevre Bakanı Yardımcısı Moataz Dawji, yardım malzemelerinin taşınması sırasında havalimanında hazır bulundu.

SES 1 (Arapça): SHİ HONGWEİ, Çin'in Suriye Büyükelçisi:

"Suriye'nin deprem felaketinin üstesinden gelme çalışmalarına destek amacıyla, Çin hükümeti olarak gıda ve tıbbi malzemelerin yanı sıra iletişim ekipmanları gibi daha fazla acil insani yardım sağlayacağız."

SES 2 (Arapça): MOATAZ DAWJİ, Suriye Yerel Yönetim ve Çevre Bakanı Yardımcısı:

"Arama çalışmaları tamamlandı. Şimdi geçici barınaklara yerleştirilen insanlara, sağlık sorunları ve acil bakım ihtiyacı olanlara yardım etmemiz gerekiyor. Büyükelçi bana dost Çin Halk Cumhuriyeti'nin hazır olduğunu, yardımlarının devam ettiğini ve durmayacağını söyledi. Çin Halk Cumhuriyeti'ne, Suriye'ye temin ettikleri her şey için teşekkürler."

6 Şubat'ta Türkiye ve komşu Suriye'de yıkıma yol açan şiddetli depremlerin ardından Çin aktif şekilde iki ülkeye de yardım sağlıyor. Çin Kızılhaç Derneği, daha önce Suriye'ye iki parti halinde insani yardım malzemeleri göndermiş, yardımlar 9 ve 13 Şubat'ta Şam'a ulaşmıştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Şam'dan bildiriyor. (XHTV)