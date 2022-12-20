Çin'in Gönderdiği Yardım Afganistan'da 400 Aileye Dağıtıldı

ZERENC, 20 Aralık (Xinhua) -- Mülteciler ve Geri Dönüş İşleri Vilayet Direktörü Seddiqullah Nasrat Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in gönderdiği insani yardım Afganistan'ın batısındaki Nimruz vilayetindeki ihtiyaç sahibi 400 aileye dağıtıldığını söyledi.

Afganistan'ın Nimruz vilayetinde Çin'in gönderdiği insani yardım görülüyor, 18 Aralık 2022. (Fotoğraf: Aziz/Xinhua)

ZERENC, 20 Aralık (Xinhua) -- Mülteciler ve Geri Dönüş İşleri Vilayet Direktörü Seddiqullah Nasrat Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in gönderdiği insani yardım Afganistan'ın batısındaki Nimruz vilayetindeki ihtiyaç sahibi 400 aileye dağıtıldığını söyledi.

Nasrat gazetecilere yaptığı açıklamada, "Vilayet merkezi Zerenc'te Pazar günü Çin'in bağışladığı yardımın ihtiyaç sahibi 400 aileye dağıtımına başladık. Yardım paketi içinde yenilemez maddeler ve pirinç ve buğday gibi yenilebilir maddeler yer alıyor" dedi.

Afganistan'ın Nimruz vilayetinde Çin'in gönderdiği insani yardımı teslim alan Afgan kadınlar, 18 Aralık 2022. (Fotoğraf: Aziz/Xinhua)

Yardım alan Shiba adlı Afgan, Çin'e teşekkür etti. Shiba, "Bir çuval pirinç ve bir çadır aldım. Daha fazla yardım görmeyi umut ediyorum" diye konuştu.

Afganistan'a komşu olan Çin geçen yıl içinde bu ülkeye Kovid-19 aşıları, kışlık kıyafet, çadır ve gıda göndererek büyük destek oldu. Çin'in gönderdiği malzemeler ülkedeki yoksul ve selden etkilenen aileler arasında dağıtıldı.