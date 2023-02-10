Çin'in Gönderdiği Kurtarma Görevlileri ve Yardım Malzemeleri Suriye'ye Ulaştı

Çin Kızılhaç Derneği'ne bağlı kurtarma ekiplerini ve deprem yardımının ilk partisini taşıyan bir uçak Perşembe akşamı Suriye'nin başkenti Şam'a ulaştı.

Çin Kızılhaç Derneği'ne bağlı kurtarma ekiplerini ve deprem yardımının ilk partisini taşıyan bir uçak Perşembe akşamı Suriye'nin başkenti Şam'a ulaştı.

Çin'in gönderdiği yardım malzemeleri Suriye Kızılayı'na teslim edildi. Çin'in Suriye Büyükelçisi Shi Hongwei de havaalanına gelerek arama kurtarma ekiplerini karşıladı.

SES (Arapça): SHİ HONGWEİ, Çin'in Suriye Büyükelçisi

"Suriye hükümeti ile koordinasyon halinde olacağız. Suriyelilerin, felaketin etkilerinin üstesinden gelebileceğine ve evlerini mümkün olan en kısa sürede yeniden inşa edebileceğine dair derin bir güvenimiz var."

Çin Kızılhaç Derneği, Suriye Büyükelçiliği ve Suriye Kızılayı'nın talebi üzerine 5.000'e yakın kişinin ihtiyacını karşılayacak malzeme gönderdi.

Dernek, Türkiye ve Suriye'deki afet bölgelerinde insani ihtiyaçları takip edeceğine ve elinden gelen en iyi şekilde insani yardım sağlayacağına dair taahhütte bulundu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Şam'dan bildiriyor.(XHTV)