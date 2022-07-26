Çin'in Gökyüzündeki Gözü Bakımda
PİNGTANG, 26 Temmuz (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bakımı yapılan 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu (FAST) görülüyor, 25 Temmuz 2022.
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PİNGTANG, 26 Temmuz (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bakımı yapılan 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu (FAST) görülüyor, 25 Temmuz 2022. Bilim insanları FAST'i veya diğer adıyla "Çin'in Gökyüzündeki Gözü"nü kullanarak 660'tan fazla yeni pulsar keşfetti. (Fotoğraf: Ou Dongqu/Xinhua)
Xinhua / Güncel