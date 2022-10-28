Çin'in Göçmenlik Yetkilileri Üçüncü Çeyrekte Yaklaşık 19.000 Şüphelinin İzini Buldu

BEİJİNG, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin Ulusal Göç İdaresi'nden (NIA) Cuma günü yapılan açıklamaya göre, Çin'in göçmenlik makamları bu yılın üçüncü çeyreğinde sınır kontrollerine aykırı 10.953 suç vakasını soruşturup ele aldı ve toplam 18.851 şüphelinin izini buldu.

BEİJİNG, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin Ulusal Göç İdaresi'nden (NIA) Cuma günü yapılan açıklamaya göre, Çin'in göçmenlik makamları bu yılın üçüncü çeyreğinde sınır kontrollerine aykırı 10.953 suç vakasını soruşturup ele aldı ve toplam 18.851 şüphelinin izini buldu.

Çinli göçmenlik makamları, son aylarda sınırla ilgili suçlara ilişkin bir dizi baskın gerçekleştirdi. NIA'ya göre üçüncü çeyrekte, yaklaşık 22.000 yabancı hakkında yasadışı giriş, fazladan kalma veya yasadışı istihdam gibi suçlarla ilgili soruşturma açılıp işlem yapılırken ülkeye gizlice girmeye çalışan 72 kişi sınırda yakalandı.

NIA ayrıca, 2,4 ton uyuşturucu ve bunları hazırlamak için kullanılan 141,8 ton malzeme ele geçirildiğini de sözlerine ekledi.

NIA verileri, Çin göçmenlik makamlarının 2022'nin üçüncü çeyreğinde 22,18 milyondan fazla giriş ve çıkışı kontrol ettiğini ve incelediğini gösterdi.