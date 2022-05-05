Çin'in Göçmen İşçileri 2021'de Daha Yüksek Gelir Elde Etti

BEİJİNG, 5 Mayıs (Xinhua) -- Resmi verilere göre, Çin'in kırsal alanlardan gelen göçmen işçileri 2021'de daha yüksek gelir elde etti ve daha iyi yaşam koşullarına ulaştı. Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yayınlanan bir rapora göre, 2021'de ülkedeki göçmen işçiler, gelirlerini bir önceki yıla oranla yüzde 8,8 artırarak ayda ortalama 4.432 yuan (yaklaşık 669,7 ABD doları) kazandı. NBS, imalat sanayindeki göçmen işçilerin, geçen yıl aylık gelirlerini yüzde 10,1 artırdığını söyledi. NBS ayrıca, Çin'deki göçmen işçilerin kişi başına düşen yaşam alanının 2021'de 0,2 metrekare artarak 21,7 metrekareye yükseldiğini ve göçmen işçilerin yüzde 95,6'sının internet erişimine sahip olduğunu belirtti. NBS verilerine göre Çin'in göçmen işçi nüfusu da bir önceki yıla oranla 6,91 milyon artarak 2021'de 292,51 milyona ulaştı.

Xinhua / Güncel