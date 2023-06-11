Çin'in Gitar Üretim Merkezinde Yılda 6 Milyon Gitar Üretiliyor
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ZHENG'AN, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde yer alan Zheng'an ilçesi ülkenin gitar üretim merkezi olarak biliniyor.
ZHENG'AN, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde yer alan Zheng'an ilçesi ülkenin gitar üretim merkezi olarak biliniyor.
800.000 metrekareden fazla alanı kaplayan standartlaştırılmış fabrikalara ev sahipliği yapan Zheng'an Gitar Endüstri Parkı, 126 gitar ve gitarla ilgili aksesuar üreticisiyle bir endüstri kümesi olma özelliği taşıyor. Burada yılda 6 milyondan fazla gitar üretiliyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel