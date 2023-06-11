Çin'in Gitar Üretim Merkezinde Yılda 6 Milyon Gitar Üretiliyor

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Zheng'an ilçesinde Zheng'an Gitar Endüstri Parkı'nda yer alan gitar şeklindeki bir enstalasyon, 7 Haziran 2023. (Fotoğraf: Liu Xu/Xinhua)

ZHENG'AN, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde yer alan Zheng'an ilçesi ülkenin gitar üretim merkezi olarak biliniyor.

800.000 metrekareden fazla alanı kaplayan standartlaştırılmış fabrikalara ev sahipliği yapan Zheng'an Gitar Endüstri Parkı, 126 gitar ve gitarla ilgili aksesuar üreticisiyle bir endüstri kümesi olma özelliği taşıyor. Burada yılda 6 milyondan fazla gitar üretiliyor.

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Zheng'an ilçesinde bulunan Zheng'an Gitar Endüstri Parkı'nda gitar alışveriş yapan insanlar, 7 Haziran 2023. (Fotoğraf: Liu Xu/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Zheng'an ilçesinde bulunan Zheng'an Gitar Endüstri Parkı'nda gitar kalıplarını işleyen bir işçi, 7 Haziran 2023. (Fotoğraf: Liu Xu/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Zheng'an ilçesinde bulunan Zheng'an Gitar Endüstri Parkı'nda bir gitarı test eden işçi, 7 Haziran 2023. (Fotoğraf: Liu Xu/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Zheng'an ilçesinde bulunan Zheng'an Gitar Endüstri Parkı'nda gitar üreten bir işçi, 7 Haziran 2023. (Fotoğraf: Liu Xu/Xinhua)