Çin'in Geri Aldığı Kültürel Eserler Shanghai'da Sergileniyor Güncel Haberler SHANGHAİ, 27 Eylül (Xinhua) -- "Altın Çağa Dönüş: Çin'in Geri Aldığı Kültürel Eserler Sergisi" Pazartesi günü Çin'in doğusunda yer alan Shanghai'daki Minhang Müzesi'nde açıldı. SHANGHAİ, 27 Eylül (Xinhua) -- "Altın Çağa Dönüş: Çin'in Geri Aldığı Kültürel Eserler Sergisi" Pazartesi günü Çin'in doğusunda yer alan Shanghai'daki Minhang Müzesi'nde açıldı. Sergi, Çin tarafından yurtdışından geri alınan ve şu anda Poly Art Müzesi ve Yuanmingyuan'ın yönetim ofisi tarafından saklanan kültürel eserler içeriyor. Sergilenen eserler arasında Yuanmingyuan Parkı'na ait bronz Çin zodyak hayvan başları ile antik çağlardan kalma bronz ulusal hazineler bulunuyor. 26 Eylül 2022'de çekilen fotoğraf, Çin'in doğusunda yer alan Shanghai'daki "Altın Ç ağa Dönüş: Çin'in Geri Aldığı Kültürel Eserler Sergisi"nde bulunan eserleri gösteriyor. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua) Çin'in doğusunda yer alan Shanghai'da düzenlenen "Altın Çağa Dönüş: Çin'in Geri Aldığı Kültürel Eserler Sergisi"nde ziyaretçiler bronz bir boğa başına bakıyor, 26 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua) Çin'in doğusunda yer alan Shanghai'da düzenlenen "Altın Çağa Dönüş: Çin'in Geri Aldığı Kültürel Eserler Sergisi"nde ziyaretçiler antik bir bronz eşyaya bakıyor, 26 Ey lül 2022. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua) Bir ziyaretçi, Çin'in doğusunda yer alan Shanghai'da düzenlenen "Altın Çağa Dönüş: Çin'in Geri Aldığı Kültürel Eserler Sergisi"ni geziyor, 26 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua) Çin'in doğusunda yer alan Shanghai'da düzenlenen "Altın Çağa Dönüş: Çin'in Geri Aldığı Kültürel Eserler Sergisi"nde bir ziyaretçi bronz bir maymun başının fotoğrafını çekiyor, 26 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Shanghai Eylül Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çin'in Geri Aldığı Kültürel Eserler Shanghai'da Sergileniyor - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.