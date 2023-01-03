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Çin'in Geometry C Modeli 2022'de İsrail'de En Çok Satan Elektrikli Araç Oldu

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Çin'in Geometry C Modeli 2022'de İsrail'de En Çok Satan Elektrikli Araç Oldu

KUDÜS, 3 Ocak (Xinhua) -- İsrail Araç İthalatçıları Birliği'nin Pazartesi günü açıkladığı rakamlara göre Çinli otomobil üreticisi Geely Auto Grubu tarafından üretilen Geometry C elektrikli otomobil modeli, 2022'de İsrail'de en çok satan elektrikli araç oldu.

KUDÜS, 3 Ocak (Xinhua) -- İsrail Araç İthalatçıları Birliği'nin Pazartesi günü açıkladığı rakamlara göre Çinli otomobil üreticisi Geely Auto Grubu tarafından üretilen Geometry C elektrikli otomobil modeli, 2022'de İsrail'de en çok satan elektrikli araç oldu.

İsrail pazarına 2021'in sonlarında girmesinin üzerinden henüz bir yıl geçmesine karşın Çinli kompakt crossover modeli, İsrail'de satışlarda birinci sıraya yükseldi.

Rakamlara göre modelin 2022'de İsrail'de satışları 5.381 adete ulaşırken ikinci sırada geçen yıl 2.959 otomobil satan Tesla'nın Model 3'ü geldi.

Geometry C modeli ayrıca İsrail'deki genel otomobil satışlarında benzinli hatchback modelleri Kia Picanto, Mazda 2 ve hibrit crossover Hyandai Ioniq'in ardından dördüncü oldu.

Çinli otomobil üreticisi BYD Auto tarafından imal edilen ve 2022'de İsrail'de 2.179 adet satan elektrikli kompakt altı crossover modeli Atto 3 ise elektrikli otomobil satışları listesinde üçüncü sıraya yerleşti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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