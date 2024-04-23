Üye Girişi
Haberler

Çin'in genel kamu bütçe harcamaları 2024'ün ilk çeyreğinde arttı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in genel kamu bütçe harcamaları, 2024'ün ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artarak yaklaşık 7 trilyon yuana (yaklaşık 985 milyar ABD doları) yükseldi.

BEİJİNG, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin'in genel kamu bütçe harcamaları, 2024'ün ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artarak yaklaşık 7 trilyon yuana (yaklaşık 985 milyar ABD doları) yükseldi.

Maliye Bakan Yardımcısı Wang Dongwei, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, yüzde 13,1 büyüme kaydeden tarım, ormancılık ve su koruma gibi çeşitli sektörlerin mali harcama açısından nispeten hızlı büyüme sergilediğini belirtti. Wang, kentsel ve kırsal topluluklarla ilgili sektörlerin mali harcamalarında da yüzde 12,1'lik artışla hızlı büyüme görüldüğünü ve konut garantilerine ilişkin sektörlerin ise yüzde 7,8 büyüme kaydettiğini söyledi. Wang, sosyal güvenlik ve istihdam sektörlerindeki mali harcama artışının yüzde 3,7 düzeyinde olduğunu, eğitim sektörlerindeki artışın ise yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleştiğini kaydetti.

Resmi verilere göre Çin'in genel kamu bütçesi gelirleri, yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,3 azalarak 6,09 trilyon yuana geriledi.

Hükümetin bu yılki çalışma raporunda, 2024'te proaktif mali politika ve ihtiyatlı para politikası uygulamaya devam etme sözü verilmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç öldü mü? Hasan Kılıç neden öldü, kaç yaşındaydı? Hasan Kılıç kimdir? İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç nereli, kaç yaşında? MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELİYOR? Motorine ne kadar indirim geliyor? GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI! Müge Anlı'da büyük yüzleşme! Kocasını terk edip büyüttüğü üvey oğluyla kaçan kadın ne dedi, olay ne? Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik neden kavga etti, olay ne? ARTO BİLE AYIRAMADI! Devlet Bahçeli ve Mehmet Şimşek arasında gerginlik! Mehmet Şimşek ilk açıklamasında ne dedi? "Yerel halk" tartışması ne? Cem Yılmaz kaç yaşında? Cem Yılmaz'ın uzun yaşama sırrı ne? Mustafa Kemal Atatürk'ün ÇOCUKLAR için söylediği sözler! Atatürk, çok sevdiği çocuklara ne dedi? Üsküdar- Samandıra metro hattında arıza! M5 METRO ARIZALI MI? Üsküdar metrosunda ne arıza var, ne zaman giderilecek? AK PARTİ'DEN VEKİLLERE UYARI! AK Parti, vekillerini neden uyardı, olay ne? 23 NİSAN BANKALAR AÇIK MI? 23 Nisan Salı günü bankalar çalışıyor mu? Ziraat, Vakıf, Halkbank, Akbank... BUGÜN (23 Nisan) KARGOLAR AÇIK MI? 23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu? PTT, MNG, SÜRAT, TRENDYOL EXPRESS... BORSA BUGÜN KAPALI MI? Borsa, 23 Nisan Salı günü açık mı kapalı mı? Borsa tatil mi? İSTANBUL 23 NİSAN ÜCRETSİZ ETKİNLİKLER! İstanbul'da 23 Nisan etkinlikleri nerede, saat kaçta? 23 NİSAN NEDEN KUTLANIR? 23 Nisan'ın anlamı ne?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title