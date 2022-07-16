Çin'in Gemi Yapım Sektörü Küresel Pazarda Başı Çekmeyi Sürdürüyor - Haberler

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Çin'in Gemi Yapım Sektörü Küresel Pazarda Başı Çekmeyi Sürdürüyor

Xinhua - Güncel
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Çin'in Gemi Yapım Sektörü Küresel Pazarda Başı Çekmeyi Sürdürüyor

BEİJİNG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin, resmi verilere göre bu yılın ilk yarısında dünya gemi yapımı sektöründe başı çekmeye devam etti.

BEİJİNG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin, resmi verilere göre bu yılın ilk yarısında dünya gemi yapımı sektöründe başı çekmeye devam etti. Ülkenin pazar payı, üretimde, yeni ve bekleyen siparişlerde küresel çapta ilk sırada yer aldı. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkenin gemi yapım üretimi Ocak-Haziran arasındaki döneminde 18,5 milyon dedveyt tonaja (dwt) ulaştı ve bu da dünya genelinin yüzde 45,2'sini oluşturdu. Gemi yapım endüstrisinin bir diğer önemli göstergesi olan yeni gemi yapım siparişleri, ilk altı ayda 22,46 milyon dwt oldu ve küresel pazar payının yüzde 50,8'ini kapsadı. Bakanlık, Haziran ayı sonunda, Çin'in gemi yapımında bekleyen siparişlerinin geçen seneye göre yüzde 18,6 artışla 102,74 milyon dwt'ye yükseldiğini ve küresel pazar payının yüzde 47,8'e ulaştığını kaydetti.

Xinhua / Güncel

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