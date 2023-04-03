Çin'in Gemi ve Denizcilik Ekipmanı Teknolojisi Gelişmeye Devam Ediyor

BEİJİNG, 3 Nisan (Xinhua) -- Çin'in gemi ve denizcilik ekipmanı teknolojisi son yıllarda atılımlar gerçekleştirmeye devam ederek denizcilik endüstrisinin dönüşümü ve modernize edilmesinde güçlü bir destek sağladı.

Çin'in doğusundaki Shanghai'da bulunan Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi bünyesindeki Jiangnan Tersanesi'nde üretilen 99.000 metreküp kapasiteli çok büyük etan taşıyıcının (VLEC) hava fotoğrafı, 16 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Ding Ting/Xinhua)

BEİJİNG, 3 Nisan (Xinhua) -- Çin'in gemi ve denizcilik ekipmanı teknolojisi son yıllarda atılımlar gerçekleştirmeye devam ederek denizcilik endüstrisinin dönüşümü ve modernize edilmesinde güçlü bir destek sağladı.

Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen uluslararası bir forumda konuşan Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi (CSSC) Genel Müdürü Yang Jincheng, "Yeşil, düşük karbonlu ve akıllı teknolojilere odaklanarak, kilit önemdeki teknolojilerde araştırma ve geliştirmeyi desteklemeye devam ettik" dedi.

Yang, CSSC'nin son yıllarda bağımsız olarak dünyanın önde gelen yüksek teknolojili büyük gemilerini ve ekipmanlarını geliştirdiğini belirtti.

Yang, ayrıca CSSC'nin açık deniz yenilenebilir enerji, derin deniz balık yetiştiriciliği, derin deniz kaynaklarının araştırılması ve diğer endüstrilerin gelişimini desteklemek için en güncel yenilikleri kullandığını ve okyanusun ekonomik ile çevresel faydalarını artırmaya yardımcı olduğunu da sözlerine ekledi.

Çin Ulusal Gemi İnşa Endüstrisi Birliği Başkan Yardımcısı Wu Qiang ise, "Çin'in gemi inşa endüstrisi, deniz bilimi ve teknolojisinin gelişimine, okyanus keşif ve kalkınmasına olağanüstü katkılarda bulundu" dedi.

Foruma çevrimiçi ve fiili olarak 25.000'den fazla uzman katıldı. Katılımcılar, ortak bir geleceğe sahip bir denizcilik topluluğu inşa etme, deniz ekipmanı teknolojisi ve sürdürülebilir kalkınma konularında derinlemesine tartışmalar yürüttü.