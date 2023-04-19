Çin'in Gemi İnşa Sektörü Dünya Pazarında Liderliğini Koruyor

BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin'in gemi inşa sektörü, 2023'ün ilk çeyreğinde, hem üretim, hem yeni siparişler, hem de bekleyen siparişler açısından en büyük uluslararası pazar payını elinde tutarak dünya çapında liderliğini sürdürdü.

BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin'in gemi inşa sektörü, 2023'ün ilk çeyreğinde, hem üretim, hem yeni siparişler, hem de bekleyen siparişler açısından en büyük uluslararası pazar payını elinde tutarak dünya çapında liderliğini sürdürdü.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın Çarşamba günü yayımladığı verilere göre, ülkenin gemi üretimi yılın ilk çeyreğinde 9,17 milyon dedveyt tona (dwt) ulaşarak dünyadaki toplam üretimin yüzde 43,5'lik payını oluşturdu.

Gemi inşa endüstrisinin bir diğer önemli göstergesi olan yeni siparişler, ilk çeyrekte önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artışla 15,18 milyon dwt'ye yükselirken küresel pazardaki payın 62,9'unun sahibi oldu.

Sektördeki bekleyen siparişler Mart ayı sonunda önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,6 artışla 114,52 milyon dwt'ye ulaştı. Bu rakam, küresel pazar payının yüzde 50,8'ini oluşturuyor.