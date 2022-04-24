Çin'in Gemi İnşa Sektörü, Dünya Pazarında Öncülüğünü Sürdürüyor - Haberler

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Çin'in Gemi İnşa Sektörü, Dünya Pazarında Öncülüğünü Sürdürüyor

Xinhua - Güncel
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Çin'in Gemi İnşa Sektörü, Dünya Pazarında Öncülüğünü Sürdürüyor

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın yayınladığı veriler, Çin'in yılın ilk çeyreğinde üretim, yeni ve bekleyen siparişler açısından uluslararası pazar payının neredeyse yarısını oluşturarak dünyanın önde gelen gemi üreticisi olmaya devam ettiğini gösterdi.

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın yayınladığı veriler, Çin'in yılın ilk çeyreğinde üretim, yeni ve bekleyen siparişler açısından uluslararası pazar payının neredeyse yarısını oluşturarak dünyanın önde gelen gemi üreticisi olmaya devam ettiğini gösterdi. Bakanlığa göre söz konusu dönemde ülkenin gemi inşa üretimi 9,61 milyon detveyt tona ulaştı ve bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 2,8 puan artışla dünya toplamının yüzde 46,2'sini oluşturdu.

Gemi inşa endüstrisinin bir diğer önemli göstergesi olan yeni siparişler 9,93 milyon detveyt ton olarak gerçekleşirken Çin'in küresel pazar payı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 1,2 puan artışla yüzde 48,6'ya çıktı. Çin'in gemi inşasında beklemedeki siparişleri Mart ayı sonunda toplam 99,1 milyon detveyt tona ulaştı. Bu hacim, geçen yılın aynı dönemine göre 2,7 puan artarak küresel pazarın yüzde 47,3'ünü oluşturdu.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Bilişim, Nisan, Gemi, Güncel, Haberler

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