Çin'in Geliştirdiği Tp500 İnsansız Kargo Uçağı İlk Uçuşunu Yaptı

BEİJİNG, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin Havacılık Endüstrisi Şirketi (AVIC), Çin'in yerli üretim TP500 insansız kargo uçağının ilk uçuşunun Cumartesi günü başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. AVIC, kargo uçağının 27 dakikalık bir ilk uçuş yaptığını ve uçağın uçuşun tamamı boyunca sorunsuz bir performans gösterdiğini söyledi.

AVIC'in açıklamasına göre, AVIC İlk Uçak Enstitüsü tarafından geliştirilen TP500, Çin Sivil Havacılık Yönetmeliği şartlarına uygun olarak üretilen ilk büyük insansız kargo uçağı. TP500, büyük yükler için genel amaçlı insansız bir nakliye platformu. Uçak, 1.800 km azami menzile sahip. AVIC, kargo uçağının, standart 500 kg'lık yükü 500 km'ye kadar taşıyabildiğini söyledi.

Xinhua / Güncel