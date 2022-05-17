Çin'in Geliştirdiği Ac313a Büyük Sivil Helikopter İlk Uçuşunu Yaptı - Haberler

JİNGDEZHEN, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in önde gelen uçak üreticisi Çin Havacılık Endüstrisi Şirketi (AVIC), bağımsız olarak geliştirilen AC313A büyük genel amaçlı sivil helikopterinin Salı günü ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. AVIC, 13 ton sınıfı büyük helikopterin ilk uçuşunu Çin'in güneydoğusunda yer alan Jiangxi eyaletinin Jingdezhen şehrindeki bir havaalanında yaptığını ve bunun Çin'in hava acil kurtarma sisteminin geliştirilmesinde ileriye doğru büyük bir adım olduğunu kaydetti. Üreticiye göre, AC313A'nın geliştirme çalışması, ilk uçuşun ardından uçuş testi aşamasına girecek.

Çin'in doğusunda yer alan Jiangxi eyaletinin Jingdezhen şehrindeki bir havaalanının üzerinde uçan bir AC313A büyük genel amaçlı sivil helikopter, 17 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Hu Chenhuan/Xinhua)

Çin'in doğusunda yer alan Jiangxi eyaletinin Jingdezhen şehrindeki bir havaalanında, bir AC313A büyük genel amaçlı sivil helikopter kalkış için hazırlanıyor, 17 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Hu Chenhuan/Xinhua)

Xinhua / Güncel