Çin'in Geliş ve Gidiş Turizmi İstikrarlı Bir Toparlanma Kaydetti

Tayland'ın Samut Prakan kentindeki Suvarnabhumi Havalimanı'nda Tayland turizm broşürlerini gösteren bir personel, 9 Ocak 2022. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)

SHANGHAİ, 11 Ocak (Xinhua) -- Çin, Pazar gününden itibaren Kovid-19 yönetimini hafifletirken, seyahat platformları geliş ve gidiş bilet siparişlerinde artış kaydetti.

Son aylarda ülke, aralarında Kasım ayında 20 önlem, Aralık ayında 10 yeni önlem ve Çin'de Kovid-19 için kullanılan "yeni koronavirüs pnömonisi" terimini "yeni koronavirüs enfeksiyonu" olarak değiştirmenin de bulunduğu Kovid-19 müdahalesine yönelik bir dizi aktif düzenleme yaptı.

Pazar günü geliş ve gidiş uçak bileti siparişlerinin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 628 arttı. Bir çevrimiçi seyahat hizmeti sağlayıcısı olan Tongcheng Travel'a göre, gelen uçuşlar için popüler destinasyonlar Shanghai, Nanjing, Guangzhou, Chengdu ve Nanning olurken, giden turistlerin destinasyonları 53 ülke ve bölgede 100'den fazla şehri içerdi.

Daha önce Ctrip olarak bilinen Trip.com Grubu'ndan alınan verilere göre, Çinli ana kara müşterilerinden gelen siparişler arasında Makao, Hong Kong, Bangkok, Singapur, Kuala Lumpur ve Punom Pen'den gelen veya buralara giden uçuşların popülaritesinde 27 Aralık'tan bu yana önemli bir artış görüldü.

2-8 Ocak haftasında, Spring Havayolları'nın Shanghai Pudong havaalanından Hong Kong, Makao, Tokyo ve Phuket'e uçuş siparişleri bir önceki haftaya göre iki kattan fazla arttı.

Çin'in geliş ve gidiş turizm pazarı, 2023'ün başında istikrarlı ve kademeli bir toparlanma gerçekleştirdi. Çin Turizm Akademisi Başkanı Dai Bin, uçak bileti aramaları ve seyahat planları gibi önde gelen göstergelere bakıldığında, Japonya, Güney Kore, Tayland ve Çin'in Hong Kong ve Makao özel idari bölgelerinin, muhtemelen toparlanan ilk turist gidiş destinasyonları olacağını ve bunu Batı Asya ve Avrupa gibi orta ve uzun mesafeli pazarların izleyeceğini söyledi.

Ctrip Araştırma Enstitüsü'nün stratejik araştırma merkezinde kıdemli araştırmacı Shen Jiani, Çin'in Kovid'e müdahale ve giriş-çıkış politikalarında yapılan düzenlemeyle Çinli turistlerin seyahat güveninin yeniden oluşacağına ve turizm tüketim güveninin hızla eski haline döneceğine inanıyor.