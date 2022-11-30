Çin'in Geleneksel Çay Hazırlama Teknikleri Unesco Kültürel Miras Listesi'ne Girdi

RABAT, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin'in geleneksel çay hazırlama teknikleri Salı günü Fas'ın başkenti Rabat'ta Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne eklendi.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Hükümetlerarası Komitesi, Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen 17. oturumunda, "Çin'deki geleneksel çay işleme teknikleri ve ilgili sosyal uygulamalar" maddesini görüşüyor, 29 Kasım 2022. (Fotoğraf: Xu Supei/Xinhua)

RABAT, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin'in geleneksel çay hazırlama teknikleri Salı günü Fas'ın başkenti Rabat'ta Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne eklendi.

"Çin'deki geleneksel çay işleme teknikleri ve ilgili sosyal uygulamalar" maddesi, Rabat'ta 28 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında düzenlenen UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Hükümetlerarası Komitesi'nin 17. oturumunda yapılan incelemeyi geçti.

Şu anda somut olmayan kültürel miras listesinde 43 öğeye sahip olan Çin, listede en çok öğesi bulunan ülke olmayı sürdürüyor.

29 Kasım 2022'de çekilen bu fotoğraf, Fas'ın başkenti Rabat'ta UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Hükümetlerarası Komitesi'nin 17. oturumundan bir kesiti gösteriyor. (Fotoğraf: Xu Supei/Xinhua)