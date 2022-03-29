Çin'in Geely Şirketi, Danimarka'da E-metanollü Araçların Test Sürüşlerine Başladı

KOPENHAG, 29 Mart (Xinhua) — Çin'in Geely şirketi, Pazartesi günü Danimarka'nın Aalborg Limanı'nda yeşil e-metanollü araçların test sürüşlerine başladı. İki sedan otomobil ve bir ağır kamyon; sürdürülebilir, karbon nötr ve yenilenebilir bir yakıt olan ve Power-to-X (PtX) çözümüyle üretilen e-metanolle çalıştı. Danimarka, fazla yenilenebilir enerjinin depolanması ve ülkenin elektrik şebekesinin dengelenmesine yönelik bir çözüm sunduğu için bu yakıt türünü teşvik etmek istiyor.

Pazartesi günü araçların deneme sürüşlerine katılan Danimarka Ulaştırma Bakanı Trine Bramsen, bu teknolojilere daha fazla destek verilmesi çağrısı yaptı. Bramsen, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Bu, tek bir ülkeye ilişkin bir konu değil, tüm dünyanın geleceğine ilişkin bir konu" ifadelerini kullandı.

Bramsen, "O yüzden güçlü bir işbirliğine sahip olup bu alanda bilgiyi paylaşmamızın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu, bizimle ilgili bir konu değil, çocuklarımız ve torunlarımızla ilgili bir konu" dedi. Öte yandan Geely, Danimarka'yla işbirliği yapmasının amacının, Avrupa'da yeşil e-metanol ve yeşil ulaşımın teşvik edilmesi olduğunu söyledi.

Dünyanın e-metanolle çalışan ilk M100 ağır kamyonu, Danimarka'nın kuzeybatısındaki Aalborg Limanı'nda deneme sürüşlerine başladı, 28 Mart 2022. (Fotoğraf: Lin Jing/Xinhua)

Aalborg Limanı Başkanı Lasse Frimand Jensen, Xinhua'ya verdiği demeçte, Aalborg Limanı'nın, yeşil dönüşüme 2 milyar Danimarka kronu (300 milyon ABD doları) yatırım yapacağını dile getirdi. Danimarka hükümeti kısa süre önce Power-to-X enerji üretimi konusunda genel bir anlaşma yapıldığını, bu anlaşma kapsamında 1,125 milyar Danimarka kronu (184 milyon ABD doları) değerinde bir devlet ihalesinin yer aldığını duyurmuştu.

Danimarka, yenilenebilir rüzgar ve güneş enerjisi üretiminde başı çekiyor. Ancak bu enerjilerin hava durumuna bağımlı olması bir zorluk oluşturuyor. Danimarka nakliye devi Maersk, yeşil metanolün ticari gemi taşımacılığında kullanımı konusunda öncülük yapmış durumda. Danimarka metanol yakıtının üretimi, depolanması ve taşınmasına yönelik güçlü bir altyapı da kurdu.

Xinhua / Güncel