Çin'in Gayrisafi Okyanus Hasılası Yüzde 5,6 Arttı

Çin'in gayrisafi okyanus hasılası, 2025'in ilk 9 ayında geçen yıla göre yüzde 5,6 artış göstererek 7,9 trilyon yuan seviyesine ulaştı. Denizcilik ekonomisinde güçlü büyüme yaşanırken, deniz taşımacılığı ve turizm sektörleri de istikrarlı bir gelişim gösterdi.

BEİJİNG, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin'in gayrisafi okyanus hasılası 2025'in ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artarak 7,9 trilyon yuana (yaklaşık 1,11 trilyon ABD doları) ulaştı. Bu artış, ülkenin denizcilik ekonomisinin istikrarlı büyüme ivmesini ortaya koyuyor.

Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın pazartesi günü yayımladığı verilere göre geleneksel denizcilik ekonomisinin önde gelen sektörleri güçlü büyüme kaydetti. Denizden elde edilen ham petrol miktarı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3, doğalgaz miktarı yüzde 17,7 ve su ürünleri miktarı ise yüzde 4,8 arttı.

Deniz taşımacılığı sektörü istikrarlı gelişim kaydederken, deniz turizmi sektörü de toparlanma eğilimini sürdürdü. Kruvaziyer turizminin giderek daha popüler hale gelmesiyle ülke genelindeki kıyı limanlarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 artışla 2,05 milyon kruvaziyer yolcusu ağırlandı.

Veriler, yükselen denizcilik sektörlerinin büyüme ivmesinin hızlandığını ve şebekeye yeni bağlanan açık deniz rüzgar enerjisi kapasitesinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,1 arttığını ortaya koydu. Denizcilik bilgi hizmetleri sektörünün giderek artan bir hızla büyüdüğü, yapay zeka teknolojilerininse ülkedeki denizcilik sektörünün büyümesini desteklediği kaydedildi.

Verilere göre 2025'in ilk 9 ayında halka arz işlemini tamamlayan 18 denizcilik şirketi, toplam 26 milyar yuan finansman elde etti. Bu tutar aynı dönemde halka arz işlemi gerçekleştiren tüm işletmelerin toplam finansman hacminin yüzde 33,7'sini teşkil etti.

