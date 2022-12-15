Çin'in Gayrimenkul Yatırımları Ocak-Kasım Döneminde Düştü

BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Perşembe günü açıkladığı verilere göre, Çin'in gayrimenkul geliştirmeye yaptığı yatırımlar 2022'nin ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 düşüş kaydetti.

BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Perşembe günü açıkladığı verilere göre, Çin'in gayrimenkul geliştirmeye yaptığı yatırımlar 2022'nin ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 düşüş kaydetti.

NBS, bu dönemde toplam gayrimenkul yatırımlarının 12,39 trilyon yuan (yaklaşık 1,79 trilyon ABD doları) olduğunu söyledi.

Konut binalarına yapılan yatırım yıllık bazda yüzde 9,2 düşüşle 9,4 trilyon yuan oldu.

Ticari konut satışları, kapalı alan metrekaresi açısından yıllık yüzde 23,3 düşüşle 1,21 milyar metrekareyi buldu. Değer açısından ise satışlar yüzde 26,6 düşüşle 11,86 trilyon yuan olarak gerçekleşti.

NBS tarafından derlenen gayrimenkul geliştirme iklimi endeksi Kasım ayında 94,42 puan olarak açıklandı.