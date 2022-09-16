Çin'in Gayrimenkul Yatırımları Ocak-Ağustos Döneminde Geriledi

BEİJİNG, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından Cuma günü açıklanan veriler, Çin'in gayrimenkul geliştirme yatırımlarının 2022 yılının ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 gerilediğini gösterdi. NBS, Çin'de söz konusu dönemde toplam gayrimenkul yatırımlarının 9,08 trilyon yuan (1,31 trilyon ABD doları) olduğunu söyledi. Konut amaçlı binalara yapılan yatırımlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 gerileyerek 6,89 trilyon yuana düştü. Taban alanı bazında ticari konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 düşerek 878,9 milyon metrekareye geriledi. Satışlar değer olarak da yüzde 27,9 azalarak 8,59 trilyon yuana düştü. NBS'nin derlediği gayrimenkul geliştirme iklimi endeksi ise Ağustos'ta 95,07 puan olarak gerçekleşti.