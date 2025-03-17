Çin'in Gayrimenkul Yatırımları 2025'in İlk İki Ayında Yüzde 9,8 Düştü

BEİJİNG, 17 Mart (Xinhua) -- Çin'in gayrimenkul geliştirme yatırımları 2025 yılının ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 azaldı. Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) pazartesi günü açıkladığı gerilere bu, düşüşün 2024 yılının tamamına kıyasla yüzde 0,8 puan daraldığını gösteriyor.

NBS verilerine göre söz konusu dönemdeki toplam gayrimenkul yatırımı iki aylık dönemde 1,072 trilyon yuan (yaklaşık 149,5 milyar ABD doları) olarak gerçekleşti. Konut binalarına yapılan yatırım geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 gerileyerek 805,6 milyar yuan olarak gerçekleşti.

Yeni ticari konut satışları ocak ve şubat aylarında yüzölçümü bakımından yıllık yüzde 5,1 düşüşle 107,46 milyon metrekareye gerilerken, bu düşüş geçen yılın tamamındaki düşüşten yüzde 7,8 puan daha az oldu.

Değer açısından ise yeni ticari konut satışları yıllık bazda yüzde 2,6 düşüşle yaklaşık 1,026 trilyon yuan olurken, düşüş yüzde 14,5 puan daraldı.

NBS tarafından derlenen emlak geliştirme iklim endeksi şubat ayında 93,8 puan olarak gerçekleşti.