Çin'in Gaofen-12 03 Uydusu Uzaya Fırlatıldı JİUQUAN, 28 Haziran (Xinhua) -- Gaofen-12 03 uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-4C taşıyıcı roketi, Çin'in kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı, 27 Haziran 2022. JİUQUAN, 28 Haziran (Xinhua) -- Gaofen-12 03 uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-4C taşıyıcı roketi, Çin'in kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı, 27 Haziran 2022. Çin, Pazartesi günü ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir Dünya gözlem uydusu gönderdi. Gaofen-12 03 uydusu, bir Uzun Yürüyüş-4C taşıyıcı roketi tarafından Beijing saatiyle 23.46'da fırlatıldı ve planlanan yörüngeye başarıyla oturdu. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua) Xinhua / Güncel Güncel Haberler

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