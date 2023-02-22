Çin'in Gansu Eyaletinin Kuşak ve Yol Ülkeleriyle Ticareti Artıyor

LANZHOU, 22 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin dış ticareti geçen yıl da büyümeyi sürdürdü. Eyaletin Kuşak ve Yol ülkeleriyle ticaret hacmi yıllık yüzde 23,8'lik bir artış göstererek 27,83 milyar yuana yükseldi.

Yerel gümrük idaresinin verilerine göre 2022 yılı içinde Gansu eyaletinin toplam dış ticaret hacmi yıllık yüzde 18,8'lik bir artışla 58,42 milyar yuana (yaklaşık 8,5 milyar ABD doları) yükselirken, Kuşak ve Yol ülkelerine dönük ihracat ve ithalat ise bunun yüzde 47,6'sını oluşturdu.

Gansu, özellikle coğrafi konumunun elverişli olmasından faydalanarak son yıllarda lojistik endüstrisine odaklanmış durumda. 2022 yılında eyaletten toplamda 232.600 tonluk yük taşıyan 440 sınır ötesi tren seferi gerçekleşti. Taşınan yükün piyasa değeri 290,6 milyon ABD dolarının üzerinde.

Geçtiğimiz yıl Gansu'ya dönük yabancı yatırımda da artış oldu. Eyalette 29 yeni yabancı yatırımlı firma kurulurken, yabancı sermayenin fiili kullanımı yıllık yüzde 15'lik artışla 124,8 milyon ABD dolarına ulaştı.