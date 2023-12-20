Çin'in Gansu eyaletindeki depremde insansız hava aracı kullanıldı
Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, acil kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla Zigong kentinde bulunan bir havaalanından havalanan Wing Loong-2H adlı insansız hava aracı kullanıldı.
ZİGONG, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletini sarsan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, acil kurtarma çalışmalarını desteklemek üzere Çin'in güneybatısındaki Zigong kentinde bulunan bir havaalanından havalanan büyük insansız hava aracı Wing Loong-2H, 19 Aralık 2023. (Fotoğraf: Çin Havacılık Sanayi Kurumu/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)