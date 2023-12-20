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Çin'in Gansu eyaletinde meydana gelen depremde 113 kişi hayatını kaybetti

20 Aralık 2023 09:40 Güncelleme: 09:42 Abone Ol

Çin'in Gansu eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 113'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 782'ye çıktı. Komşu Qinghai eyaletinde ise 18 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölü sayısı 131'e ulaştı.