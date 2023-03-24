Çin'in Gansu Eyaletinde İki Kişilik Elektrikli Deniz Uçağı Hizmete Girdi

İki kişilik elektrikli deniz uçağı RX1E-S, Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletine ulaştı.

Güç kaynağı olarak saf lityum bataryaları kullanan aracın tasarımı, Shenyang Havacılık ve Uzay Üniversitesi'ne ait.

SES 1 (Çince): XUE JİJİA, Liaoning Rhyxeon Genel Uçak Limited Şirketi Genel Müdürü:

"Rhyxeon elektrikli uçakları düşük ses, işletme ve bakım maliyetleri ile sıfır karbon emisyonlu uçaklar arasında yer alıyor. Yer pistlerine ihtiyaç duymayan bu tip uçaklarda iniş ve kalkışlar için uygun su alanları yeterli oluyor. Nehir, göl, rezervuar ve uzun sahil şeritleri gibi bol su bulunan bölgeler deniz uçakları için çok uygun."

SES 2 (Çince): Lİ RUNDONG, Shenyang Havacılık ve Uzay Üniversitesi Rektör Yardımcısı:

"Üniversite geçen 10 yılda yeşil havacılık alanının genel anlamda geliştirilmesi için Çin'deki elektrikli uçakların Ar-Ge faaliyetlerine yoğunlaştı."

Xinhua Haber Ajansı Muhabirleri, Shenyang'den bildiriyor. (XHTV)