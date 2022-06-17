Çin'in Gansu eyaletinde fabrikadaki patlamada 8 kişi yaralandı, 6 kişi kayıp - Haberler

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Çin'in Gansu eyaletinde fabrikadaki patlamada 8 kişi yaralandı, 6 kişi kayıp

AA - Emre Aytekin - Güncel
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Çin'in Gansu eyaletinde fabrikadaki patlamada 8 kişi yaralandı, 6 kişi kayıp

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin merkezi Lancou şehrindeki fabrikada meydana gelen patlamada 8 kişinin yaralandığı, 6 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin merkezi Lancou şehrindeki fabrikada meydana gelen patlamada 8 kişinin yaralandığı, 6 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberinde, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, kayıp kişilere ulaşmak için arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Haberde, patlamanın meydana geldiği kimya sanayi tesisindeki riskli alanların kontrol altına alındığı, yayılma tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Patlamanın sebebi araştırılıyor.

AA / Emre Aytekin - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Gansu Güncel Haberler

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