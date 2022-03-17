Çin'in Gansu eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler

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Çin'in Gansu eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AA - Emre Aytekin - Güncel
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Çin'in Gansu eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaleti 5,1 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaleti 5,1 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamada, merkez üssü Cangyı şehrinin 170 kilometre güneybatısı olan depremin yerin 9 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Depremin merkez üssü çevresinde nüfusu yoğun yerleşim bulunmadığından can veya mal kaybı olmadığı kaydedildi.

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AA / Emre Aytekin - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Deprem, Gansu, Güncel, Haberler

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