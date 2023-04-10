Çin'in Gansu Eyaletinde 170.000'den Fazla Kişi Daha Güvenli Bölgelere Yerleştirildi

LANZHOU, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde 170.000'den fazla kişi 2022'de başlayan yeniden yerleştirme projesi kapsamında jeolojik afetlere eğilimli bölgelerden taşındı.

Gansu eyaleti Çin'in ekolojik açıdan en hassas bölgelerinden biri. Gansu'nun ekolojik açıdan son derece hassas alanları eyaletin toplam yüzölçümünün yüzde 12,14'ünü oluştururken, jeolojik afetlere eğilimli alanlar ise toplam yüzölçümünün yarısından fazlasına tekabül ediyor.

Gansu Doğal Kaynaklar Departmanı Müdür Yardımcısı Wang Chi Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, eyaletin toplamda 1 milyondan fazla insanın aşamalı olarak daha güvenli bölgelere taşınmasını amaçlayan yeniden yerleştirme projesinin 2022'de başladığını söyledi.

Wang ayrıca, eyaletin bu yıl 40.000'den fazla haneden 152.000 kişiyi yeniden yerleştirmeyi planladığını belirtti.

Eyalet yönetimi, yeniden yerleştirilen insanların yaşamlarını iyileştirmek için yeni kırsal ilk ve ortaokullar, anaokulları, klinikler ve yaşlı bakım merkezleri inşa etmek veya mevcut olanları iyileştirmek de dahil olmak üzere çeşitli önlemler aldı.

Yeniden yerleştirilen her hane 100.000 yuan (yaklaşık 14,536 ABD doları) destek ve 50.000 yuana kadar düşük faizli kredi alabiliyor.