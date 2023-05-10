Çin'in Gansu Eyaleti, Yeşil Enerji Üretimini Hızla Artıyor

LANZHOU, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in karbon emisyonlarını azaltma çalışmaları kapsamında ülkenin kuzeybatısındaki Gansu eyaleti yeni enerji alanında büyük bir atılım gerçekleştiriyor.

Devlet Elektrik Şebekesi'ne bağlı Gansu Elektrik Enerji Şirketi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, bu yıl 30 Nisan itibarıyla Gansu'nun kurulu enerji üretim kapasitesinin 70,71 milyon kilowatta ulaştığını ve bu kapasitenin yüzde 53,8'ini yeni enerji kurulu gücünün oluşturduğunu belirtti.

Şirket ayrıca, bu yılın ilk dört ayında eyaletteki toplam elektrik üretiminin 65,7 milyar kilowatt saate ulaştığını ve bunun 20,6 milyar kilowatt saatini, yani yüzde 30'undan fazlasını yeni enerji kaynaklı elektrik üretiminin oluşturduğunu vurguladı.

Rüzgar ve güneş enerjisi kaynakları bakımından zengin olan Gansu, son yıllarda yeni enerji gelişimini hızlandırdı.

2021'den bu yana, yeni enerji projelerinin kurulu enerji üretim kapasitesi 14,37 milyon kilowatt artarak eyaletin toplam yeni kurulu enerji üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 99'unu oluşturdu.

Gansu eyaleti, 2023 boyunca Çin'in şebeke ağına bağlı yeni enerji gücünün kurulu kapasitesini 12 milyon kilowatt artırmayı hedefliyor.