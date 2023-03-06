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Çin'in Fuzhou Limanı'ndan Avrupa'ya İlk Nev İhracatı Gerçekleştirildi

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Toplamda 2.011 araç yüklü bir roll-on/roll-off (ro-ro) gemisi Çin'in doğusundaki Fuzhou Limanı'nın Jiangyin terminalinden Avrupa'ya doğru yola çıktı.

Toplamda 2.011 araç yüklü bir roll-on/roll-off (ro-ro) gemisi Çin'in doğusundaki Fuzhou Limanı'nın Jiangyin terminalinden Avrupa'ya doğru yola çıktı.

Araçların yaklaşık yüzde 80'i yeni enerjili araçlardan oluşuyor.

Bu sevkiyatla, Çin üzerinden Avrupa'ya yeni enerjili araç ihracı Fouzhou Limanı aracılığıyla ilk kez yapılıyor.

Araçlar İspanya'nın Barselona ve İngiltere'nin Bristol limanlarına gidecek.

Jiangyin terminali bir süredir, otomobil şirketleri için yüksek kalitede ro-ro operasyon hizmeti sağlamak ve gümrükleme verimliliğini artırmak için çalışıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Fuzhou'dan bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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