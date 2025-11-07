Haberler

Çin'in Füze Üretimi 2020'den Bu Yana İki Kat Arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CNN'in analizine göre, Çin'in füze üretim tesislerinde 2020'den bu yana önemli bir büyüme kaydedildi. Özellikle Tayvan ile olası bir çatışma hazırlığı olabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, bu durumun ABD'nin tedarik sorunları ile birleştiğinde, potansiyel çatışmalarda zorluklar yaratabileceğine dikkat çekiyor.

CNN, Çin'in füze üretimiyle bağlantılı tesislerinde 2020'den bu yana ciddi artış olduğunu ve bunun uydu görüntüleri, haritalar ve hükümet belgelerinde görüldüğünü bildirdi.

CNN'in, uydu görüntüleri, harita ve hükümet bildirgeleri analizlerine dayandırdığı haberinde, Çin'in füze üretim tesislerinde 2020'den bu yana ciddi bir büyüme görüldüğü aktarıldı.

ABD'nin kendi kaynaklarında sıkıntı yaşandığına işaret edilen haberde, Çin'in bu büyümesinin dikkati çektiği ifade edildi.

Habere göre, Çin ordusunun füze üretimi ya da roket gücüyle bağlantılı 136 tesisinin yüzde 60'ından fazlası 2020'den bu yana uydu görüntülerinde büyüme kaydetti.

Fabrikaların yanı sıra araştırma ve test merkezlerini kapsayan tesisler 2020 başı ve 2025 arasında 2 milyon metrekareden fazla genişledi.

Bu büyümeye bağlı olarak sığınaklar, kuleler gibi yapıların eklendiği uydu görüntülerinin bazılarında füze parçaları bile görülebiliyor.

Eski NATO Silah Kontrolü Direktörü ve Pasifik Forumu Araştırmacısı William Alberque, "Bu, Çin'in kendini küresel süper güç olarak konumlandırmasıdır. Yeni silah yarışlarının ilk aşamalarındayız. Çin çoktan depara kalktı ve maraton için hazırlanıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Tayvan ile çatışma hazırlığı mı?

CNN'e konuşan uzmanlar Çin'in bu hamlelerinin Tayvan'a yönelik potansiyel bir çatışma hazırlığı olabileceğini kaydetti.

CNA isimli ulusal güvenlik grubunda araştırma analizi olarak çalışan Decker Eveleth, "Çin yönetimi, Tayvan'ın işgali için koşulları hazırlamak istiyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan uzmanlar Pentagon'un tedarik sorunlarının Pekin yönetiminin füze geliştirmesiyle bir araya geldiğinde ABD'nin olası bir çatışmada füzeleri düşürme sorunu yaşayabileceğini kaydetti.

Ukrayna savaşından sonra Çin füze geliştirmeyi hızlandırmış

CNN bulgularına göre Rusya-Ukrayna savaşının ardından Çin yönetimi füze üretimine hız verdi.

Pekin, Ukrayna savaşını takip eden 2 yılda füze üretim tesislerinin büyümesini neredeyse 2 kat artırdı.

William Alberque, bu konu hakkında, "Çin, Ukrayna'yı inanılmaz yakından izliyor. İki kabiliyetli güç arasında en modern teknoloji ile gerçek hayat çatışmasını izliyorlar ve kendi notlarını alıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Çin'in daha önce Tayvan'ı yenmek için 5 bin ila 10 bin füzeye ihtiyaç duyduğunu değerlendirdiğini belirten Alberque, Ukrayna savaşından sonra bu tahminlerini artırdığı görüşünü paylaştı.

CNN'in haberine ilişkin ABD ve Çin Savunma Bakanlıkları herhangi bir yorum yapmaktan kaçındı.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
Fenerbahçe, taraftarı delirten o hakem için UEFA'ya gidiyor

Fenerbahçe taraftarını delirten isim için harekete geçti
Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
Volkan Demirel Gençlerbirliği'nde 2. maçına çıktı! İşte sonuç

Yeni takımında 2. maçına çıktı! İşte sonuç
Arda Güler'e Real Madrid'den büyük onur

Arda'ya Real Madrid'den büyük onur
Vatandaşı kandıran engelli pazarcı için savcılık harekete geçti

Türkiye'nin gündemine oturan pazarcı asıl şimdi yandı
Müge Boz yasta: Aile büyüğüne duygusal veda

Müge Boz'dan duygusal veda! Acısını sevenleriyle paylaştı
Yüzlerce kişi sabaha kadar dualar edip zikir çekti, sönmeyen ateş söndü

Mucize gibi olay! Kendi kendine yanan ateş dualarla söndü
12 yaşında direksiyon başına geçti, bir aileyi paramparça etti

12 yaşında direksiyon başına geçti, bir aileyi paramparça etti
3 ödeme şirketinin faaliyet izni iptal edildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 şirketin faaliyet izni iptal edildi
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...

Rojin'in babasına ölüm tehdidi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.