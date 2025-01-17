Üye Girişi
Haberler
İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı

İsrail Savaş Kabinesi ateşkesi onayladı
Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'Salgın mı var?' sorusuna net yanıt

Türkiye'nin merak ettiği soru Memişoğlu'na soruldu: Salgın mı var?
Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama

Suriye'nin gümrük kararı sonrası bakanlık ilk adımı attı

Çin'in Fuling Petrol Sahası'ndan Yeni Üretim Rekoru

Çin'in Fuling Petrol Sahası'ndan Yeni Üretim Rekoru
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Petrokimya Şirketi, Fuling Kaya Petrolü Sahası'nda 15 yeni kuyu açarak günlük petrol üretim hacmini 600.000 metreküp artırdığını duyurdu. Yeni üretim ile sahadan günde 25 milyon metreküpün üzerinde kaya petrolü elde ediliyor.

CHONGQİNG, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin'in en büyük petrol rafineri şirketi olan Çin Petrokimya Şirketi (Sinopec Grubu), çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde bulunan Fuling Kaya Petrolü Sahası'nda bu yıl 15 yeni kuyu faaliyete geçtiğini ve günlük petrol üretim hacminin 600.000 metreküp arttığını bildirdi.

Yeni kuyuların eklenmesiyle Fuling Petrol Sahası mevcut olarak günde 25 milyon metreküpün üzerinde kaya petrolü üretiyor. Söz konusu üretim yaklaşık 50 milyon hanenin enerji ihtiyacını karşılamaya yetiyor.

1 trilyon metreküpü aşan kanıtlanmış kaya petrolü rezervlerine sahip olan Fuling Petrol Sahası 2024 yılında yıllık üretimi 8,5 milyar metreküpü aştı.

Çin'in 2014 yılında ticari geliştirmeye başlayan ilk büyük ölçekli kaya petrolü sahası olan Fuling Petrol Sahası, Çin'deki Yangtze Nehri Ekonomik Kuşağı boyunca 70'ten fazla şehir için temiz bir enerji kaynağı haline geldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan artan kira fiyatları sonrası talimatı verdi
img

Evlilik kredisinde talep patlaması yaşanıyor
img

Soylu'nun terör örgütünü dağıtmak için bir önerisi var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soylu: Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır

Soylu'nun terör örgütünü dağıtmak için bir önerisi var
Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu Acun Ilıcalı anında kaptı

Fenerbahçe'den ayrılan yıldızı anında kaptı
Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı
Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın doğum yardımı için çok konuşulacak yorum

Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın açıkladığı doğum yardımına olay yorum
MEB'den yeni yönetmelik! İlkokula sınıf tekrarı geldi, tenefüs süreleri kısaldı

İlkokula sınıf tekrarı geldi, tenefüs süreleri kısaldı
Ailesini katleden polis memurundan kan donduran savunma

Ailesini katleden polis memuru kendini böyle savundu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.