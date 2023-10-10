Çin'in Fuling Kaya Gazı Sahası Ticari Üretime Başladı

Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de bulunan Fuling Kaya Gazı Sahası, Çin'in en büyük petrol rafineri şirketi Sinopec tarafından geliştirildi. Sahada ticari üretime başlandığından bu yana 60 milyar metreküpten fazla doğalgaz üretildi. Kaya gazı, temiz ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak kabul ediliyor.

CHONGQİNG, 10 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de bulunan Fuling Kaya Gazı Sahası'nın geliştiricisi olan Çin'in en büyük petrol rafineri şirketi Sinopec'in verdiği bilgiye göre, kaya gazı sahası ticari üretime başladığından bu yana 60 milyar metreküpten fazla doğalgaz üretti.

Kaya gazı, çoğunluğu metandan oluşan ve organik madde bakımından zengin çamur şeylinde ve ara katmanların içinde bulunan bir tür doğal gaz olarak biliniyor. Geleneksel olmayan bir doğalgaz türü olan kaya gazı, aynı zamanda temiz ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak kabul ediliyor.

İlk olarak 2012'nin Aralık ayında inşa edilen Fuling gaz sahasının ticari geliştirme faaliyetleri 2014'ün Mart ayında başladı ve Çin'in ilk büyük ölçekli kaya gazı sahası haline geldi. Kanıtlanmış 900 milyar metreküplük rezerve sahip sahada günlük yaklaşık 23 milyon metreküplük kaya gazı üretimi yapılıyor.

Gaz sahası şu anda Yangtze Nehri Ekonomik Kuşağı boyunca 70'ten fazla şehre yeşil ve temiz enerji sağlıyor.